Самая горячая девушка-боец поделилась новыми сексуальными фото

В ММА она дебютировала в прошлом году.

Фото: instagram.com/valerieloureda©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 13:22
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми горячими фотографиями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Люблю тебя, яхта", - подписала снимки Лоуреда.

22-летняя Лоуреда  выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках она также праздновала успех.

Имеет черный пояс, 4 дан по таеквондо.

Минувшим летом спортсменка заключила новое соглашение с Bellator MMA, отметив это событие зажигательным танцем.
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 13:22
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