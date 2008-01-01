"Хочешь драться со мной?". Самая горячая девушка-боец опубликовала новое откровенное фото

Летом она подписала новый контракт с промоушеном.

Фото: instagram.com/valerieloureda©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 12:30
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда поделилась со своими подписчиками в Instagram новым сексуальным фото, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хочешь драться со мной?", - подписала снимок Лоуреда.

Лоуреда перешла в смешанные единоборства в 2018 году, провела три боя среди любителей. Осенью того же года подписала контракт с Bellator MMA. 16 февраля 2019 года дебютировала в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, победив техническим нокаутом Колби Флетчер.

Минувшим летом спортсменка заключила новое соглашение с промоушеном, отметив это событие зажигательным танцем.
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам
Единоборства Смешанные
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Сегодня 12:30
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