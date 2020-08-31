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52-летнего бойца ММА отправили в нокаут за 14 секунд

Соперник был младше на восемь лет.

52-летнего бойца ММА отправили в нокаут за 14 секунд
Фото: instagram.com/fightnights
Новости спорта Единоборства Смешанные
0

На турнире Fight Nights Global в Ростове-на-Дону в одном из ветеранских боев был зафиксирован довольно быстрый нокаут, сообщает "Евроспорт".

В октагон вышли 44-летний Юрий Киселев и 52-летний Тимур Магдиев. Поединок продлился недолго - на 14-й секунде Киселев отправил более возрастного соперника в нокаут. У Магдиева от прицельного и довольно сильного удара даже сбились в кучу глаза.

У Киселева - шестая победа в карьере, Магдиев потерпел третье поражение.

 

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Метки:
MMA нокауты

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