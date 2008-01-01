Почему казахстанские девушки выбирают ММА?

В гостях у ведущего рубрики "Другой ты" Валихана Тена - старший тренер женской сборной РК по ММА Нурлан Мамыралиев и восходящая звезда смешанных боев без правил Адель Махаметова.

- Добрый день, друзья! Нуреке, первый вопрос к вам. 2019 год был для казахстанского ММА фееричным и феноменальным, и те медали, которые получила национальная сборная, доказывает, что это был настоящий прорыв. Самое интересное, что основой этого прорыва стала женская национальная сборная. Расскажите о ее создании, чего вы добились, и к чему еще идете?

- Все началось с нашего выступления на чемпионате IMМAF (Международная федерация смешанных боевых искусств) в 2017 году, тогда у нас была только одна девушка - Аян Турсун. В 2018 году выступало несколько спортсменок, а в 2019 году, когда была создана Казахстанская объединенная федерация смешанного боевого единоборства ММА, прошел полноценный чемпионат Казахстана, где и сформировалась женская сборная.

Сразу после чемпионата мы провели сборы и поехали на чемпионат Азии в Таиланд. Там наши девушки произвели настоящий фурор - завоевали два "золота" из пяти, победив сильнейших представительниц Азии. Именно за счет побед девушек национальная сборная Казахстана вышла на первое место, опередив сильнейшую команду из Бахрейна.

Особенно нас порадовали алматинка Аян Турсун и Талшын Жуматаева из Семея. Затем у нас был чемпионат мира в Бахрейне, где мы тоже не остались без золотых медалей - Талшын Жуматаева вновь была первой. Такой успех сборной, как мне кажется, сильно подгорел интерес к женскому ММА - если раньше мы ходили по клубам, высматривали перспективных девочек в залах, зазывали их к себе, то сейчас много спортсменок приходят сами. Думаю, в скором будущем женская сборная даст фору мужской команде.

- Сегодня у нас в гостях как раз одна из представительниц женского ММА в Казахстане - Адель Махаметова, ей всего 18 лет. Как ты пришла в этот вид спорта? Тебе с такой внешностью надо бы на модельный подиум, а ты выбрала смешанные единоборства.

- После 9 класса я долго не могла определиться - куда пойти дальше, чему посвятить жизнь. И спорт перевесил все остальное - потому что я с детства участвовала во всех школьных соревнованиях, можно сказать, жила спортом.

- А почему выбрала ММА? Ведь это же очень сложно, вся жизнь по расписанию: когда ложиться спать, когда просыпаться, во сколько принимать пищу. В твоем возрасте девчонки ходят на дискотеки, гуляют в парках, встречаются с мальчишками - а у бойцов ММА вообще же нет свободного времени…

- Я пошла в ММА, потому что во мне есть дух единоборства - я постоянно дралась с мальчишками. И о том, что живу по спортивному графику, я не жалею - я засыпаю с мечтой и просыпаюсь с мечтой - все мысли только о спорте.

- Нуреке, я знаю, что все девушки вас слушаются безоговорочно. Как вы добиваетесь этого? Тяжело ли тренировать девушек?

- Сложности есть во всем. Скажем, парни в наш спорт приходят уже довольно-таки подготовленные, с каких-то схожих видов спорта, а у девушек меньше подготовки. Прежде чем работать с любой девушкой, я сначала с ней долго беседую: хочет ли она в этом виде спорта остаться, есть ли у нее спортивная мечта. У меня был негативный опыт в этом плане: несколько лет назад я тренировал девушек, вкладывал в них всю душу, а потом им исполнилось 18 лет, и они как-то все "выскочили" замуж.

- Я очень расстраивался, я дал себе слово, что вообще не буду девушек тренировать! Но потом случилось так, что у моего ученика (тоже тренера) появились три девушки. И я увидел, что им мало внимания уделяют, что они из-за этого неправильно что-то делают. Я постоянно подходил, подсказывал, видел, как они стараются, видел их сильный темперамент. И в итоге мой ученик попросил меня забрать этих девушек к себе, потому что сам с ними не справлялся.

- Вот так под моим началом стала заниматься Аян Турсун - сегодня одна из самых заслуженных спортсменок ММА в Евразии. Теперь вот пришла Адель и в 17 лет стала чемпионкой страны, съездила на чемпионат мира в Италию. Правда, там немного переволновалась - один бой выиграла, один - проиграла. Но она еще покажет всем класс!

- Кто сегодня в мире главный конкурент нашей женской сборной?

- Надо смотреть по весовым категориям. В легком весе очень сильные девушки из Украины, России, Швеции, Мексики. В среднем весе - Швеция, США, КНР. В больших весах - бразильянки. Вообще же последний чемпионат мира показал, что по ударной технике равных Казахстану не было. В борьбе нас немного переигрывали россияне, а так мы конечно не давали шанса никому.

- Сейчас Казахстанская объединенная федерация смешанного боевого единоборства ММА меняет стереотип мышления, вместе с IMМAF мы идем в Олимпийскую семью, показываем и доказываем, что смешанные единоборства - спорт высших достижений. Но, к сожалению, есть еще категория людей, которая все равно считают ММА боями без правил, не понимая, что у нас как раз-таки этих самых правил очень много. При этом есть большие разграничения правил у любительского ММА и у профессионалов.

- Давайте вернемся к истокам боевых искусств в нашей стране. В Советском Союзе запрещали заниматься каратэ, за это даже ввели уголовную ответственность. Мы занимались скрытно в подвалах, на стройках. У нас не было никакой информации, не было интернета, YouTube, были только книжки от руки нарисованные - мы по ним и тренировались. Сейчас у нас каратэ занимаются дети с четырехлетнего возраста. Так же будет и с ММА, люди поймут, что в нашем виде спорте меньше травм, чем в легкой атлетике, или в футболе. Сейчас идет переоценка ценностей, и я думаю, что на Олимпиаде-2024 ММА будет представлен как самостоятельный вид спорта.

- В конце беседы, как всегда, прошу дать совет и пожелания нашим читателям.

- Я хочу пожелать родителям, чтобы они не боялись приводить девочек в залы по смешанным единоборствам. ММА очень хороший вид спорта, где ваши дети станут сильными, смелыми, дисциплинированными и целеустремленными. Жду вас на своих тренировках!

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