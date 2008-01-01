Федор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера

Он умер в возрасте 55 лет.

Федор Емельяненко. Фото: РИА Новости©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 14:41
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проинформировал в  соцсетях о смерти тренера Владимира Воронова, скончавшегося в возрасте 55 лет.

"Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов.

С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни.

Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни.

Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - написал Емельяненко в Instagram.

Метки:
Емельяненко Федор Бои по смешанным правилам MMA UFC
Единоборства Смешанные
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Сегодня 14:41
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