Федор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко
проинформировал в соцсетях о смерти тренера Владимира Воронова, скончавшегося в возрасте 55 лет.
"Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов.
С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни.
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Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни.
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Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - написал Емельяненко в Instagram.