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Российский боец нокаутом победил американца и стал чемпионом Bellator

Бой закончился во втором раунде.

Российский боец нокаутом победил американца и стал чемпионом Bellator
Вадим Немков. Фото: twitter.com/bellatormma©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Российский боец MMA Вадим Немков, выступающий в полутяжелом весе, победил американца Райана Бейдера, тем самым завоевав титул чемпиона Bellator, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой завершился во втором раунде, когда россиянин попросту забил соперника, вследствие чего рефери ничего не оставалось, кроме как остановить поединок. 

Как итог, 28-летний Немков отпраздновал 12 победу в 14 поединках, из которых девять выиграл досрочно. 37-летний Бейдер потерпел шестое поражение в 34 боях.

 

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Метки:
Бои по смешанным правилам MMA Россия

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