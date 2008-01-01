Самая горячая девушка-боец отметила новый контракт с промоушеном сексуальным танцем

Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда
объявила о подписании многолетнего контракта с промоушеном Bellator MMA, сообщает Eurosport
со ссылкой на MMA Fighting.
"Рада заключить новое соглашение с Bellator. Всегда говорю, что я здесь, чтобы продемонстрировать миру, что я настоящий мастер боевых искусств и стремлюсь к чемпионскому поясу в своем дивизионе. Я рождена для этого, я прирожденный боец", - сказала Лоуреда.
В Instagram Валери отметила новый контракт с промоушеном сексуальным танцем под трек WAP артисток Карди Би и Megan Thee Stallion.
Отметим, что ранее Лоуреда зажигательным танцем отметила
досрочную победу над Тарой Графф
на турнире Bellator 243.