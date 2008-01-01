Самая горячая девушка-боец отметила новый контракт с промоушеном сексуальным танцем

Ранее она одержала яркую победу над соперницей.

Валери Лоуреда. Фото: instagram.com/valerieloureda©
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Сегодня 08:38
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда объявила о подписании многолетнего контракта с промоушеном Bellator MMA, сообщает Eurosport со ссылкой на MMA Fighting.

"Рада заключить новое соглашение с Bellator. Всегда говорю, что я здесь, чтобы продемонстрировать миру, что я настоящий мастер боевых искусств и стремлюсь к чемпионскому поясу в своем дивизионе. Я рождена для этого, я прирожденный боец", - сказала Лоуреда.

В Instagram Валери отметила новый контракт с промоушеном сексуальным танцем под трек WAP артисток Карди Би и Megan Thee Stallion. 

Отметим, что ранее Лоуреда зажигательным танцем отметила досрочную победу над Тарой Графф на турнире Bellator 243.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 08:38
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