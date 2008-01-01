Официально объявлен бой Куата Хамитова с россиянином

Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов
(18-7) выступит на турнире Fight Nights Global 98, который пройдет 25 сентября в концертном зале "Мир" в Москве.
Его соперником станет россиянин Олег Косинов
(7-5). Поединок легкого веса пройдет в основном карде турнира.
Для 32-летнего Хамитова предстоящий бой станет первым с апреля 2019 года, когда он решением судей уступил
азербайджанцу Нариману Абассову
(24-3) и продлил серию без побед до трех поединков. Последний раз "Найман" выигрывал в декабре 2016 года. '
25-летний Косинов идет на серии из двух поражений. Он не выходил в клетку с октября 2019 года, а последний раз выигрывал в ноябре 2018-го.