Бойца ММА арестовали в Беларуси

Он побил троих и сломал одному челюсть.

Алексей Кудин. Фото: 24tv.ua©
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Сегодня 10:08

Белорусского тяжеловеса Алексея Кудина (26-12) задержали на родине после участия в акциях протеста, сообщает vRINGе.com.

По неподтвержденным данным, во время стычки с силовиками в Молодечно (Минская область) боец побил троих, в том числе сломал одному челюсть. При этом его супруга и менеджер утверждают, что спортсмен просто попал "под руку" ОМОНу.

Также сообщается, что ветеран M-1 и Fight Nights 2 не принимал участие в каких-либо протестных акциях, а просто оказался в числе очевидцев происходящего и случайно попал под раздачу.

Отметим, что ранее о протестах в Беларуси высказался главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский.

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MMA Беларусь Акция протеста
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 10:08
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