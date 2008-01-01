Бойца ММА арестовали в Беларуси

Белорусского тяжеловеса Алексея Кудина (26-12) задержали на родине после участия в акциях протеста, сообщает vRINGе.com.



По неподтвержденным данным, во время стычки с силовиками в Молодечно (Минская область) боец побил троих, в том числе сломал одному челюсть. При этом его супруга и менеджер утверждают, что спортсмен просто попал "под руку" ОМОНу.



Также сообщается, что ветеран M-1 и Fight Nights 2 не принимал участие в каких-либо протестных акциях, а просто оказался в числе очевидцев происходящего и случайно попал под раздачу.



Отметим, что ранее о протестах в Беларуси высказался главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский.