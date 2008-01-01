Самая горячая девушка-боец нокаутировала cоперницу и исполнила зажигательный танец

Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда
зажигательным танцем отметила досрочную победу над Тарой Графф
на турнире Bellator 243
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Танец получился не менее ярким, чем сам поединок, закончившийся во втором раунде:
Лоуреда перешла в смешанные единоборства в 2018 году, провела три боя среди любителей. Осенью того же года подписала контракт с Bellator MMA. 16 февраля 2019 года дебютировала в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, победив техническим нокаутом Колби Флетчер.
Фанаты считают Лоуреду одной из самых горячих девушек в ММА, о чем, собственно, свидетельствуют ее фотографии в соцсетях: