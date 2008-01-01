Самая горячая девушка-боец нокаутировала cоперницу и исполнила зажигательный танец

В "профи" выступает с прошлого года.

Валери Лоуреда. Фото: instagram.com/valerieloureda©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 13:36
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда зажигательным танцем отметила досрочную победу над Тарой Графф на турнире Bellator 243, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Танец получился не менее ярким, чем сам поединок, закончившийся во втором раунде:

Лоуреда перешла в смешанные единоборства в 2018 году, провела три боя среди любителей. Осенью того же года подписала контракт с Bellator MMA. 16 февраля 2019 года дебютировала в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, победив техническим нокаутом Колби Флетчер.

Фанаты считают Лоуреду одной из самых горячих девушек в ММА, о чем, собственно, свидетельствуют ее фотографии в соцсетях:

Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 13:36
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