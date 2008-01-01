Заменивший казахстанца боец проиграл нокаутом брату Хабиба Нурмагомедова

Он идет без поражений.

Усман Нурмагомедов в бою с Джерри Кварнстромой. Фото: UAE Warriors©
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Сегодня 19:10
Российский боец Усман Нурмагомедов нокаутировал финна Джерри Кварнстрому на турнире UAE Warriors 12 в Абу-Даби, передает корреспондент Vesti.kz

В этом поединке Кварнстрома заменил казахстанца Еркина Дарменова (10-3). Причина снятия 23-летнего Дарменова с турнира в ОАЭ пока неизвестна. 

Бой легкого веса Нурмагомедов - Кварнстрома завершился в первом раунде. Избиение финна, который перестал отвечать на удары у сетки, остановил рефери. 

Полный бой



Для 22-летнего Нурмагомедова эта победа стала 10-й в 10 боях, причем девять раз он выигрывал досрочно, а статистика 39-летнего Кварнстромы стала идентичной - 15 побед при 15 поражениях. 

Отметим, что Усман - двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Нурмагомедов Хабиб MMA UFC ОАЭ
Единоборства Смешанные
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Сегодня 19:10
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