Заменивший казахстанца боец проиграл нокаутом брату Хабиба Нурмагомедова

Российский боец Усман Нурмагомедов
нокаутировал финна Джерри Кварнстрому
на турнире UAE Warriors 12 в Абу-Даби, передает корреспондент Vesti.kz
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В этом поединке Кварнстрома заменил казахстанца Еркина Дарменова
(10-3). Причина снятия 23-летнего Дарменова с турнира в ОАЭ пока неизвестна.
Бой легкого веса Нурмагомедов - Кварнстрома завершился в первом раунде. Избиение финна, который перестал отвечать на удары у сетки, остановил рефери.
Полный бой
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Для 22-летнего Нурмагомедова эта победа стала 10-й в 10 боях, причем девять раз он выигрывал досрочно, а статистика 39-летнего Кварнстромы стала идентичной - 15 побед при 15 поражениях.
Отметим, что Усман - двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова
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