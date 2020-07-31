Заменивший казахстанца боец проиграл нокаутом брату Хабиба Нурмагомедова

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Заменивший казахстанца боец проиграл нокаутом брату Хабиба Нурмагомедова

Он идет без поражений.

Заменивший казахстанца боец проиграл нокаутом брату Хабиба Нурмагомедова
Усман Нурмагомедов в бою с Джерри Кварнстромой. Фото: UAE Warriors©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Российский боец Усман Нурмагомедов нокаутировал финна Джерри Кварнстрому на турнире UAE Warriors 12 в Абу-Даби, передает корреспондент Vesti.kz

В этом поединке Кварнстрома заменил казахстанца Еркина Дарменова (10-3). Причина снятия 23-летнего Дарменова с турнира в ОАЭ пока неизвестна. 

Бой легкого веса Нурмагомедов - Кварнстрома завершился в первом раунде. Избиение финна, который перестал отвечать на удары у сетки, остановил рефери. 

Полный бой



Для 22-летнего Нурмагомедова эта победа стала 10-й в 10 боях, причем девять раз он выигрывал досрочно, а статистика 39-летнего Кварнстромы стала идентичной - 15 побед при 15 поражениях. 

Отметим, что Усман - двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Нурмагомедов Хабиб MMA UFC ОАЭ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:10
Единоборства

Заменивший казахстанца боец проиграл нокаутом брату Хабиба Нурмагомедова
Сегодня
09:38
Единоборства

Боец ММА лишился победы из-за нападения на рефери во время турнира в ОАЭ
Вчера
22:38
Единоборства

МакГрегор после завершения карьеры поднялся в рейтинге UFC
Вчера
14:51
Единоборства

"Не буду же я в ответ лаять". Чемпион UFC Ян прокомментировал оскорбления от олимпийского чемпиона
Вчера
11:31
Единоборства

Обидчик Федора Емельяненко проведет бой в Bellator против его ученика
Вчера
09:40
Единоборства

Казахстанский боец Дарменов не будет биться против брата Хабиба
Вчера
07:34
Единоборства

Прямая трансляция поединка казахстанского бойца с братом Хабиба
29 июля
15:27
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов решил помочь брату в бою против бойца из Казахстана
29 июля
10:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов обратился к брату перед его боем с бойцом из Казахстана
28 июля
16:32
Единоборства

Установивший рекорд UFC чеченец вызвал на бой МакГрегора
28 июля
14:10
Единоборства

Победивший Жумагулова в скандальном бою бразилец продлил контракт с UFC
28 июля
14:08
Единоборства

Глава UFC подобрал Нурмагомедову соперника для последнего боя в карьере
28 июля
00:01
Единоборства

Сколько заработал заменивший казахстанца Рахмонова боец за выступление на турнире UFC
26 июля
20:55
Единоборства

Девушка-боец из UFC неожиданно остановилась во время поединка и едва не пожалела
26 июля
19:26
Единоборства

Олег Тактаров назвал причины сенсационного поражения Александра Емельяненко
26 июля
17:48
Единоборства

Поражение казахстанского бойца оценили в 4,1 миллиона
26 июля
16:58
Единоборства

Российского бойца "задушили" в первом раунде на турнире UFC
26 июля
14:33
Единоборства

Жалгас Жумагулов высказался о главном бое турнира на Бойцовском острове UFC
26 июля
12:17
Единоборства

"Что думаешь, Серхио Рамос?". МакГрегор записал футбольное видео и был приглашен в "Реал"
26 июля
10:06
Единоборства

Экс-чемпион UFC одержал победу в главном бою на турнире на Бойцовском острове
26 июля
09:47
Единоборства

Заменивший казахстанца Рахмонова в бою на Бойцовском острове UFC немец потерпел поражение
26 июля
09:07
Единоборства

"3:0 в UFC!". Казахстанский менеджер прокомментировал победу своего небитого бойца
26 июля
08:42
Единоборства

Непобежденный боец казахстанского менеджера выиграл очередной бой в UFC
26 июля
08:24
Единоборства

Уроженец Чечни одержал вторую победу за 10 дней в двух разных категориях и установил рекорд UFC
25 июля
23:35
Единоборства

Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
25 июля
22:01
Единоборства

Емельяненко попросил Исмаилова о реванше после поражения нокаутом
25 июля
14:25
Единоборства

В Instagram Емельяненко и Исмаилов выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге - Рамзан Кадыров
25 июля
09:37
Единоборства

Александр Емельяненко госпитализирован с переломом носа после поражения на турнире АСА 107
25 июля
01:27
Единоборства

Видео полного боя, или как Александр Емельяненко сенсационно проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову
25 июля
01:13
Единоборства

Александр Емельяненко сенсационно проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на ACA 107
26 декабря 2019
00:44
Единоборства

Фоторепортаж с турнира по ММА в Алматы с участием Хабиба
14 августа 2019
00:59
Единоборства

ТОП-5 лучших финишей Нэйта Диаса в UFC
8 августа 2019
15:18
Единоборства

Промо к бою Энтони Петтис - Нэйт Диас от UFC
28 июня 2019
21:18
Единоборства

Фото с турнира M-1 Challenge 102 в Нур-Султане
23 июня 2019
11:10
Единоборства

Как Лобов победил Малиньяджи в промоушене кулачных боев
5 апреля 2019
12:15
Единоборства

Фото с M-1 Challenge 101 в Алматы с главным боем нового чемпиона Шавката Рахмонова из Казахстана
18 марта 2019
18:35
Единоборства

В Астане прошел первый Конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана
19 февраля 2019
17:49
Единоборства

Видео с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА
18 февраля 2019
15:30
Единоборства

Фото с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА в Алматы
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика