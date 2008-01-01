Обидчик Федора Емельяненко проведет бой в Bellator против его ученика

Турнир намечен на август.

Райан Бэйдер. Фото: mmafighting
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Сегодня 11:31
Перенесенный еще в начале весны из-за пандемии коронавируса главный бой Bellator 244 между американским чемпионом в полутяжелом весе Райаном Бэйдером (27-5) и российским претендентом Вадимом Немковым (11-2) состоится 21 августа в Анкасвилле (США), сообщает vRINGe.com.

В конце прошлого сезона Бэйдер в поединке за вакантное место чемпиона чуть более чем за полминуты уничтожил Федора Емельяненко, который является наставником Немкова.

За плечами у Вадима в последнее время победная серия: шесть триумфов, в том числе над экс-чемпионами Лиамом Макгири и Рафаэлем Карвальо. Райан также на волне, выбравшись наверх после прискорбного для него 2016-го сначала в UFC, а теперь и в "Беллаторе".

Бои в Bellator после нескольких месяцев летаргии возобновились буквально на днях, но только в августе организация вернется в полную силу - запланированы два шоу.
Метки:
Емельяненко Федор MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 11:31
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