Казахстанский боец Дарменов не будет биться против брата Хабиба

Они должны были встретиться в ОАЭ.

Еркин Дарменов: Фото: FNG
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Сегодня 09:40
В карде предстоящего турнира по ММА UAE Warriors 12 произошли изменения. Так, в октагон не выйдет казахстанский боец Еркин Дарменов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он должен был сразиться с Усманом Нурмагомедовым, который является двоюродным братом звезды UFC Хабиба Нурмагомедова.

Теперь его место в карде займет Джерри Кварнстром из Финляндии. Бойцы уже прошли процедуры взвешивания и face-off.



Напомним, турнир пройдет сегодня, 31 июля. Он состоится в Абу-Даби. Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.

В главном бою в октагоне встретятся бразилец Бруно Мачадо и Майк Сантьяго из США.
Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC MMA
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Сегодня 09:40
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