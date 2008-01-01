Казахстанский боец Дарменов не будет биться против брата Хабиба

В карде предстоящего турнира по ММА UAE Warriors 12 произошли изменения. Так, в октагон не выйдет казахстанский боец Еркин Дарменов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Он должен был сразиться с Усманом Нурмагомедовым
, который является двоюродным братом звезды UFC Хабиба Нурмагомедова
.
Теперь его место в карде займет Джерри Кварнстром
из Финляндии. Бойцы уже прошли процедуры взвешивания и face-off.
Напомним, турнир пройдет сегодня, 31 июля. Он состоится в Абу-Даби. Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.
В главном бою в октагоне встретятся бразилец Бруно Мачадо
и Майк Сантьяго
из США.