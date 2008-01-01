Прямая трансляция поединка бойца из Казахстана против брата Хабиба

Он пройдет в Абу-Даби.

Еркин Дарменов. Фото: FNG©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Сегодня 07:34
Сегодня, 31 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится крупный турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках события выступит казахстанский боец Еркин Дарменов. Против него будет биться Усман Нурмагомедов, который является двоюродным братом звезды UFC Хабиба Нурмагомедова

В главном бою в октагоне встретятся бразилец Бруно Мачадо и Майк Сантьяго из США.

Согласно карду, Нурмагомедов и Дарменов выступят в первом поединке. Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.



Усман за карьеру выиграл все девять боев в ММА. В активе Дарменова семь побед при двух поражениях.

Ожидается, что турнир посетит Хабиб.
Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC ОАЭ MMA Казахстан
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 07:34
© 2008 - 2020 ТОО «EML»