Прямая трансляция поединка бойца из Казахстана против брата Хабиба

Сегодня, 31 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится крупный турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В рамках события выступит казахстанский боец Еркин Дарменов
. Против него будет биться Усман Нурмагомедов
, который является двоюродным братом звезды UFC Хабиба Нурмагомедова
.
В главном бою в октагоне встретятся бразилец Бруно Мачадо и Майк Сантьяго из США.
Согласно карду, Нурмагомедов и Дарменов выступят в первом поединке. Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.
Усман за карьеру выиграл все девять боев в ММА. В активе Дарменова семь побед при двух поражениях.
Ожидается, что турнир посетит
Хабиб.