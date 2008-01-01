Хабиб Нурмагомедов решил помочь брату в бою против бойца из Казахстана

Турнир пройдет в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Reuters
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Сегодня 15:27
Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов 31 июля посетит турнир UAE Warriors 12, где проведет поединок его двоюродный брат Усман Нурмагомедов. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

"Еще менеджер Хабиба Али Абдельазиз сообщил, что Хабиб будет угловым на бое его непобежденного двоюродного брата Усмана Нурмагомедова 31 июля в Абу-Даби", - написал Окамото в твиттере.

Ранее Хабиб пожелал удачи своему брату. Соперником Усмана Нурмагомедова на турнире UAE Warriors 12 в Абу-Даби будет боец из Казахстана Еркин Дарменов.

Усман Нурмагомедов за карьеру выиграл все девять боев в ММА. В активе Дарменова семь побед при двух поражениях.

Напомним, что Хабиб начал подготовку к защите титула в поединке с временным чемпионом Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября.
Метки:
Нурмагомедов Хабиб Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 15:27
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