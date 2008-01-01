Хабиб Нурмагомедов решил помочь брату в бою против бойца из Казахстана

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов
31 июля посетит турнир UAE Warriors 12, где проведет поединок его двоюродный брат Усман Нурмагомедов
. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.
"Еще менеджер Хабиба Али Абдельазиз сообщил, что Хабиб будет угловым на бое его непобежденного двоюродного брата Усмана Нурмагомедова 31 июля в Абу-Даби", - написал Окамото в твиттере.
Ранее Хабиб пожелал удачи
своему брату. Соперником Усмана Нурмагомедова на турнире UAE Warriors 12 в Абу-Даби будет боец из Казахстана Еркин Дарменов
.
Усман Нурмагомедов за карьеру выиграл все девять боев в ММА. В активе Дарменова семь побед при двух поражениях.
Напомним, что Хабиб начал подготовку к защите титула в поединке с временным чемпионом Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября.