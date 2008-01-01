Олег Тактаров назвал причины сенсационного поражения Александра Емельяненко

Экс-боец UFC россиянин Олег Тактаров разобрал поединок между своими соотечественниками Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.



Главное событие ACA 107 в Сочи завершилось сенсацией - техническим нокаутом в третьем раунде выиграл Исмаилов, который поднялся из среднего веса и оказался на 23 килограмма легче перед боем. Полный поединок смотрите здесь, а видео нокаута - по этой ссылке.



По мнению Тактарова, 38-летний Емельяненко проиграл из-за своих поступков в обычной жизни.



"Мага нагадил меньше, поэтому он и выиграл. А еще представьте, если бы победил человек, у которого нет партера. Там лежала вот такая длинная сосиска, у которой была часть вверху и часть внизу. Вот у него были длинные стройные ноги, которые бездействовали, ну и верхняя часть тела с физиономией. Я посмотрел на его возраст, ему 38 лет, а человек при этом выглядит на 50.



Как я уже говорил, главное достоинство Маги - что он провинился меньше, чем его оппонент. У его оппонента рот настолько грязный, что мироздание не хочет иметь таких существ. Просто оно их по заднице бьет каждый раз. То туда посадит, то это, то это. Типа, показывает, чтобы человек за ум взялся, подумал о своем поведении", - сказал Тактаров.



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Ранее Емельяненко отказался признавать свое поражение от Исмаилова и попросил реванш. После поединка его госпитализировали с переломом носа.



Добавим, что в основном карде ACA 107 казахстанский полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) досрочно проиграл россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). Видео поединка смотрите здесь.