Поражение казахстанского бойца оценили в 4,1 миллиона

Бой между казахстанцем Евгением Егембердиевым (11-3) и россиянином Насрудином Насрудиновым (9-0) признан лучшим на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи, сообщает пресс-служба промоушена.
Оба соперника получили бонус в 10 тысяч долларов, что составляет 4 миллиона 140 тысяч 806 тенге. Поединок завершился в третьем раунде - Егембердиев проиграл техническим нокаутом из-за решения рефери остановить бой после рекомендации врача.
Видео боя казахстанца с сильным рассечением против россиянина в карде Александра Емельяненко
Добавим, что в главном событии россиянин Магомед Исмаилов сенсационно нокаутировал соотечественника Александр Емельяненко (29-8-1). Видео нокаута смотрите здесь, а полный бой - по этой ссылке.
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