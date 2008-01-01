Поражение казахстанского бойца оценили в 4,1 миллиона

Бой между казахстанцем Евгением Егембердиевым (11-3) и россиянином Насрудином Насрудиновым (9-0) признан лучшим на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи, сообщает пресс-служба промоушена.



Оба соперника получили бонус в 10 тысяч долларов, что составляет 4 миллиона 140 тысяч 806 тенге. Поединок завершился в третьем раунде - Егембердиев проиграл техническим нокаутом из-за решения рефери остановить бой после рекомендации врача.



Видео боя казахстанца с сильным рассечением против россиянина в карде Александра Емельяненко



35-летний Егембердиев дебютировал в ACA в сентябре 2017 года. В шести боях в этой организации у него по три победы и поражения. В ММА уроженец Тараза выступает с июля 2013 года.



Добавим, что в главном событии россиянин Магомед Исмаилов сенсационно нокаутировал соотечественника Александр Емельяненко (29-8-1). Видео нокаута смотрите здесь, а полный бой - по этой ссылке.



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