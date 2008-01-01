Поражение казахстанского бойца оценили в 4,1 миллиона

В ММА он дебютировал в 2013 году.

Евгений Егембердиев (справа) в бою с Насрудином Насрудиновым. Фото: ACA©
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Вчера 17:48

Бой между казахстанцем Евгением Егембердиевым (11-3) и россиянином Насрудином Насрудиновым (9-0) признан лучшим на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи, сообщает пресс-служба промоушена. 

Оба соперника получили бонус в 10 тысяч долларов, что составляет 4 миллиона 140 тысяч 806 тенге. Поединок завершился в третьем раунде - Егембердиев проиграл техническим нокаутом из-за решения рефери остановить бой после рекомендации врача. 

Видео боя казахстанца с сильным рассечением против россиянина в карде Александра Емельяненко

35-летний Егембердиев дебютировал в ACA в сентябре 2017 года. В шести боях в этой организации у него по три победы и поражения. В ММА уроженец Тараза выступает с июля 2013 года.  

Добавим, что в главном событии россиянин Магомед Исмаилов сенсационно нокаутировал соотечественника Александр Емельяненко (29-8-1). Видео нокаута смотрите здесь, а полный бой - по этой ссылке

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Метки:
MMA Емельяненко Александр Исмаилов Магомед
Единоборства Смешанные
0
Вчера 17:48
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