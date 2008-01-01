Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал свое поражение от Магомеда Исмаилова. Его слова приводит Vseprosport.



38-летний тяжеловес назвал победу оппонента "стремной". "В отличие от него, я вышел драться. Думал, он мужчина и выйдет биться за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может", - заявил Емельяненко.



Он также поделился мнением, что гораздо лучше соперника был готов функционально, а большую часть поединка не ощущал никакой угрозы от Исмаилова. "Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь", - добавил Емельяненко.



У проигравшего также остались вопросы и к работе рефери. "Если человек переводит бой в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать бойцов в стойку", - отметил он.



Поединок состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжение всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде, просигнализировав поражение тяжеловеса нокаутом. Видео боя можно посмотреть здесь.



Преимущество в весе у Емельяненко перед боем составляло 22 килограмма. Поединок должен был состояться еще весной, однако его проведение было отложено из-за пандемии коронавируса.