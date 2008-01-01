В Instagram Емельяненко и Исмаилов выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге - Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко растеряли форму за время самоизоляции и стоит организовать повторный поединок, сообщает агентство "Р-Спорт".

Бой прошел в Сочи и завершился в третьем раунде победой Исмаилова. Судья досрочно остановил поединок. Видео сенсационного поражения Емельяненко можно посмотреть здесь. При этом Емельяненко был госпитализирован с переломом носа.

"Задолго до боя оба спортсмена пытались победить друг друга в словесных баталиях через соцсети. Чаша перевешивала то в одну, то в другую сторону. Бойцы отпускали язвительные шутки, пытались морально сломать противника, записывали ролики с угрозами", - приводятся слова Кадырова на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Это был интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова. Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений. Но мне кажется, что в Instagram оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли", - добавил он.

По мнению Кадырова, "не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должны быть предбоевой Instagram-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки".

Напомним, бой в тяжелом весе между Емельяненко и Исмаиловым должен был пройти 3 апреля в Москве, но из-за угрозы распространения коронавируса был перенесен на 24 июля.

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