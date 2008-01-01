Александр Емельяненко госпитализирован с переломом носа после поражения на турнире АСА 107

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов, который победил техническим нокаутом Александра Емельяненко в главном бою турнира АСА 107, сломал нос своему сопернику.

Поединок прошел в Сочи и завершился в третьем раунде победой Исмаилова. Судья досрочно остановил бой. Видео сенсационного поражения можно посмотреть здесь.

Как сообщает "Чемпионат", после поединка Емельяненко был госпитализирован, у 38-летнего россиянина диагностировали перелом носа.

Бой в тяжелом весе между Емельяненко и Исмаиловым должен был пройти 3 апреля в Москве, но из-за угрозы распространения коронавируса был перенесен на 24 июля.

Добавим, что в основном карде ACA 107 казахстанский полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) досрочно проиграл россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). Видео поединка смотрите здесь.

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