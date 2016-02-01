Видео полного боя, или как Александр Емельяненко сенсационно проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову

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Российский боец Александр Емельяненко (29-8-1) сенсационно проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову (16-2-1) в главном событии турнира Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи, передает корреспондент Vesti.kz.



Поединок тяжелого веса завершился в третьем раунде победой Исмаилова техническим нокаутом.