Видео полного боя, или как Александр Емельяненко сенсационно проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову

Развязка наступила в третьем раунде.

Фото: championat.com©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 01:27

Российский боец Александр Емельяненко (29-8-1) сенсационно проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову (16-2-1) в главном событии турнира Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок тяжелого веса завершился в третьем раунде победой Исмаилова техническим нокаутом. 

Видео полного боя:





Видео нокаута в бою Исмаилов - Емельяненко

Добавим, что в основном карде ACA 107 казахстанский полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) досрочно проиграл россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). Видео поединка смотрите здесь.  

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Метки:
Емельяненко Александр MMA Бои по смешанным правилам Исмаилов Магомед
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 01:27
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