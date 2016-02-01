Видео сенсационного поражения, или как Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко

Российский боец Александр Емельяненко (29-8-1) сенсационно проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову (16-2-1) в главном событии турнира Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи, передает корреспондент Vesti.kz.



Поединок тяжелого веса завершился в третьем раунде победой Исмаилова техническим нокаутом.



Видео нокаута в бою Исмаилов - Емельяненко:











Видео полного боя Исмаилов - Емельяненко



Добавим, что в основном карде ACA 107 казахстанский полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) досрочно проиграл россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). Видео поединка смотрите здесь.