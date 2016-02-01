Видео сенсационного поражения, или как Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко

Победил боец, который был на 23 килограмма легче.

Магомед Исмаилов (справа) и Александр Емельяненко. Фото: ACA©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 01:18

Российский боец Александр Емельяненко (29-8-1) сенсационно проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову (16-2-1) в главном событии турнира Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок тяжелого веса завершился в третьем раунде победой Исмаилова техническим нокаутом. 

Видео нокаута в бою Исмаилов - Емельяненко:





Видео полного боя Исмаилов - Емельяненко

Добавим, что в основном карде ACA 107 казахстанский полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) досрочно проиграл россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). Видео поединка смотрите здесь.  

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Метки:
Емельяненко Александр Бои по смешанным правилам MMA Исмаилов Магомед
Единоборства Смешанные
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Сегодня 01:18
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