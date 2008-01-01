Александр Емельяненко сенсационно проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на ACA 107

Победитель поднялся из среднего веса в тяжелый и оказался на 23 килограмма легче.

Александр Емельяненко (слева) и Магомед Исмаилов. Фото: ACA©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 01:13

Российский боец Александр Емельяненко сенсационно проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову в главном событии турнира Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи, передает корреспондент Vesti.kz

В первом раунде Исмаилов, считавшийся аутсайдером, неожиданно захватил инициативу и едва не нокаутировал соперника - спас гонг. Во второй пятиминутке он снова спокойно перевел бой в партер и бил практически без сопротивления. В заключительном раунде врачи даже выходили осматривать Емельяненко, а вскоре после этой паузы Исмаилов добился своего - на отметке 3:25 минуты рефери остановил избиение.  

Видео нокаута в бою Исмаилов - Емельяненко

Для этого боя Исмаилов поднялся из среднего в тяжелый вес. Перед поединком Емельяненко оказался на 23 килограмма тяжелее соперника - 117,1 килограмма против 94,6. 

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед при двух поражениях и одной ничьей, а 38-летний Емельяненко, проигравший в восьмой раз, также имеет 29 побед и одну ничью.

Видео полного боя Исмаилов - Емельяненко

Добавим, что в основном карде ACA 107 казахстанский полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) досрочно проиграл россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). Видео поединка смотрите здесь

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Емельяненко Александр Бои по смешанным правилам MMA Исмаилов Магомед
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Сегодня 01:13
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