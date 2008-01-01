Александр Емельяненко сенсационно проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на ACA 107

Российский боец Александр Емельяненко сенсационно проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову в главном событии турнира Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи, передает корреспондент Vesti.kz.



В первом раунде Исмаилов, считавшийся аутсайдером, неожиданно захватил инициативу и едва не нокаутировал соперника - спас гонг. Во второй пятиминутке он снова спокойно перевел бой в партер и бил практически без сопротивления. В заключительном раунде врачи даже выходили осматривать Емельяненко, а вскоре после этой паузы Исмаилов добился своего - на отметке 3:25 минуты рефери остановил избиение.



Видео нокаута в бою Исмаилов - Емельяненко



Для этого боя Исмаилов поднялся из среднего в тяжелый вес. Перед поединком Емельяненко оказался на 23 килограмма тяжелее соперника - 117,1 килограмма против 94,6.



На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед при двух поражениях и одной ничьей, а 38-летний Емельяненко, проигравший в восьмой раз, также имеет 29 побед и одну ничью.



Видео полного боя Исмаилов - Емельяненко



Добавим, что в основном карде ACA 107 казахстанский полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) досрочно проиграл россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). Видео поединка смотрите здесь.