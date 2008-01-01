Видео боя казахстанца с сильным рассечением против россиянина в карде Александра Емельяненко

Казахстанский боец Евгений Егембердиев (11-3) досрочно проиграл россиянину Насрудину Насрудинову (9-0), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи и завершился
в последнем, третьем, раунде после рекомендации доктора - Егембердиеву запретили продолжать бой.
Видео боя Егембердиев - Насрудинов
:
Добавим, что в главном событии россиянин Магомед Исмаилов сенсационно нокаутировал соотечественника Александр Емельяненко
(29-8-1). Видео нокаута смотрите здесь
, а полный бой - по этой ссылке
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