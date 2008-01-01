Видео боя казахстанца с сильным рассечением против россиянина в карде Александра Емельяненко

Поединок завершился досрочно.

Евгений Егембердиев (справа) и Насрудин Насрудинов. Фото: ACA©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 00:14

Казахстанский боец Евгений Егембердиев (11-3) досрочно проиграл россиянину Насрудину Насрудинову (9-0), передает корреспондент Vesti.kz

Поединок прошел на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи и завершился в последнем, третьем, раунде после рекомендации доктора - Егембердиеву запретили продолжать бой. 

Видео боя Егембердиев - Насрудинов:



Добавим, что в главном событии россиянин Магомед Исмаилов сенсационно нокаутировал соотечественника Александр Емельяненко (29-8-1). Видео нокаута смотрите здесь, а полный бой - по этой ссылке

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Метки:
MMA Бои по смешанным правилам Емельяненко Александр Исмаилов Магомед
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 00:14
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