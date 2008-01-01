Казахстанский боец с окровавленным лицом проиграл непобежденному россиянину в карде Александра Емельяненко

Полутяжи встретились на ACA 107.

Евгений Егембердиев (справа) и Насрудин Насрудинов. Фото: ACA©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Вчера 23:56

Казахстанский боец Евгений Егембердиев проиграл россиянину Насрудину Насрудинову, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок прошел на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи и завершился в последнем, третьем, раунде после рекомендации доктора. В конце первой пятиминутки у Егембердиева открылось сильное рассечение в районе левого глаза, которое в итоге не дало ему завершить бой. 

Видео боя Егембердиев - Насрудинов

Для 35-летнего Егембердиева это поражение стало третьим в карьере при 11 победах, а 28-летний Насрудинов теперь имеет девять побед в девяти боях.  

Добавим, что в главном событии россиянин Магомед Исмаилов сенсационно нокаутировал соотечественника Александр Емельяненко (29-8-1). Видео нокаута смотрите здесь, а полный бой - по этой ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне

Метки:
MMA Бои по смешанным правилам Емельяненко Александр Исмаилов Магомед
Единоборства Смешанные
0
Вчера 23:56
© 2008 - 2020 ТОО «EML»