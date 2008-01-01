Казахстанский боец с окровавленным лицом проиграл непобежденному россиянину в карде Александра Емельяненко

Казахстанский боец Евгений Егембердиев проиграл россиянину Насрудину Насрудинову, передает корреспондент Vesti.kz.



Поединок прошел на турнире Absolute Championship Akhmat 107 в Сочи и завершился в последнем, третьем, раунде после рекомендации доктора. В конце первой пятиминутки у Егембердиева открылось сильное рассечение в районе левого глаза, которое в итоге не дало ему завершить бой.



Видео боя Егембердиев - Насрудинов



Для 35-летнего Егембердиева это поражение стало третьим в карьере при 11 победах, а 28-летний Насрудинов теперь имеет девять побед в девяти боях.



Добавим, что в главном событии россиянин Магомед Исмаилов сенсационно нокаутировал соотечественника Александр Емельяненко (29-8-1). Видео нокаута смотрите здесь, а полный бой - по этой ссылке.



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