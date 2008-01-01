Прямая трансляция боя Александра Емельяненко с казахстанцем в карде

Сегодня, 24 июля, в Сочи на турнире по смешанным единоборствам АСА 107 состоится бой российских бойцов Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, передает корреспондент Vesti.kz.



Обновление: Александр Емельяненко сенсационно проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову на ACA 107

Казахстанский боец с окровавленным лицом проиграл непобежденному россиянину в карде Александра Емельяненко

В карде турнира выступит казахстанский полутяж Евгений Егембердиев из команды Arlan MMA Pro Team. Его соперником станет россиянин Насрудин Насрудинов.

Из-за пандемии коронавируса шоу пройдет без зрителей.

Напомним, что Емельяненко, известный скандальной репутацией, не выходил в клетку с августа 2018 года, когда его бой с американцем Тони Джонсоном закончился ничьей. Исмаилов же в сентябре прошлого года победил своего соотечественника Артема Фролова.

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