Звездному одноклубнику Мбаппе предложили миллион евро: известна реакция футболиста

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Крайний нападающий мадридского "Реала" бразилец Винисиус Жуниор раздумывает о возможном переезде в Саудовскую Аравию в следующем году, передает Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

По данным источника, представители бразильского игрока сообщили руководству "Реала", что на данный момент их клиент не готов обсуждать продление контракта, который рассчитан до лета 2027 года.

Причина в том, что Винисиус думает о возможной смене места работы. Ранее СМИ сообщали, что "Аль-Ахли" готов предложить игроку пятилетний контракт, по которому он сможет заработать один миллион евро с учетом различных бонусов. "Аль-Ахли" хочет, чтобы Винисиус стал лицом лиги перед чемпионатом мира в 2034 году.

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Бразилец выступает за команду с 2018 года. Он провел за команду 176 матчей и забил 49 голов. С "Реалом" он стал трехкратным чемпионом Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Еврофутбол Футбол Саудовская Аравия

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