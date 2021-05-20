Вернулись в команду спустя три года. Сборная Германии огласила состав на Евро-2020

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев назвал состав на Евро-2020. В команду вернулись 32-летний защитник "Боруссии" Матс Хуммельс и 31-летний нападающий "Баварии" Томас Мюллер, которые не играли за национальную команду с 2018 года из-за принятого Левом курса на омоложение, сообщает Eurosport.

Состав команды:

вратари - Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп;



защитники - Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Кристиан Гюнтер, Марсель Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

полузащитники/нападающие - Эмре Джан, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Лерой Сане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 странах Европы. Германия сыграет в группе F с Францией, Венгрией и Португалией.

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