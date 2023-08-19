Стало известно, когда "Бешикташ" официально объявит о трансфере Зайнутдинова

Официальное представление полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташе" ожидается не позднее понедельника, 21 августа, сообщают Vesti.kz. Об этом в своем твиттере сообщил турецкий журналист и инсайдер Мурат Озен.
"Ожидается документация от ЦСКА для официального объявления Бахтиера Зайнутдинова.
Мне сказали, что это будет объявлено не позднее понедельника", - написал он.
Bakhtiyor Zaynutdinov’un resmi olarak açıklanması için CSKA’dan evrak bekleniyor.— Murat Özen (@Muratozen1903) August 19, 2023
En geç Pazartesi gününe kadar açıklanacağı söylendi.
Напомним, Зайнутдинов уже прибыл в Стамбул на подписание контракта с "Бешикташем". Перед встречающими он появился в футболке своего будущего клуба.
Переход казахстанца из московского ЦСКА обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон. Ожидается, что соглашение будет заключено на четыре года.
В чемпионате Турции, который стартовал 11 августа, казахстанец не будет считаться легионером.
Загрузка матч-центра...
Реклама