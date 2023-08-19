Стало известно, когда "Бешикташ" официально объявит о трансфере Зайнутдинова

Официальное представление полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташе" ожидается не позднее понедельника, 21 августа, сообщают Vesti.kz. Об этом в своем твиттере сообщил турецкий журналист и инсайдер Мурат Озен.

"Ожидается документация от ЦСКА для официального объявления Бахтиера Зайнутдинова.

Мне сказали, что это будет объявлено не позднее понедельника", - написал он.

Bakhtiyor Zaynutdinov’un resmi olarak açıklanması için CSKA’dan evrak bekleniyor.



En geç Pazartesi gününe kadar açıklanacağı söylendi. — Murat Özen (@Muratozen1903) August 19, 2023

Напомним, Зайнутдинов уже прибыл в Стамбул на подписание контракта с "Бешикташем". Перед встречающими он появился в футболке своего будущего клуба.

Переход казахстанца из московского ЦСКА обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон. Ожидается, что соглашение будет заключено на четыре года.

В чемпионате Турции, который стартовал 11 августа, казахстанец не будет считаться легионером.

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