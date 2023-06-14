"Раз в 50 лет". Мбаппе высказался о феномене и Месси и Роналду

Килиан Мбаппе поделился своим мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мбаппе выразил свое восхищение обоим футболистам, признавая их невероятные достижения и влияние на мировой футбол. Он отметил, что Месси и Роналду являются иконами этой игры, которые внесли огромный вклад в свои команды и сделали значительный след в истории футбола.

- Месси и Криштиану Роналду покинули большой футбол. Начинается эра Мбаппе и Холанда, или все будет иначе?

- На вещи стоит смотреть иначе. Такое случается, может быть, раз в 50 лет или даже больше, когда двум таким футболистам, как Месси и Роналду, удается так долго держать такой уровень. Мы жили в исключительную эпоху. Надеюсь, фанаты оценили это.

Мне посчастливилось сыграть против Криштиану, а затем против Лео и в одной команде с ним. Они действительно особенные. Я многому научился у них, особенно у Месси за эти два сезона.

Они написали историю футбола. Они вечны, - сказал нападающий ПСЖ в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Мбаппе выступал вместе с Месси в ПСЖ. Аргентинец объявил об уходе в американский "Интер Майами". Криштиану Роналду играет с начала года за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.