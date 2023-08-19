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Почему главный тренер "Бешикташа" захотел подписать Зайнутдинова

Почему главный тренер "Бешикташа" захотел подписать Зайнутдинова
©КФФ

Универсальность Бахтиера Зайнутдинова стада причиной, по которой главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш захотел его подписания. Об этом в своем твиттере записал турецкий журналист и инсайдер Фират Гюнайер, сообщают Vesti.kz.

"Причина, по которой Шенол Гюнеш хотела Бахтияра Зайнутдинова, заключается в способности игрока играть на нескольких позициях. Бахтиер может играть как левый центральный защитник, левый защитник, также в как шестерка и восьмерка. Местный футболист, играющий на четырех позициях, ценная опция для каждого тренера", - написал он. 

Напомним, Зайнутдинов уже прибыл в Стамбул на подписание контракта с "Бешикташем". Перед встречающими он появился в футболке своего будущего клуба.

Переход казахстанца из московского ЦСКА обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон. Ожидается, что соглашение будет заключено на четыре года. 

В чемпионате Турции, который стартовал 11 августа, казахстанец не будет считаться легионером. 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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