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Названо ключевое преимущество Зайнутдинова над звездами "Бешикташа"

Названо ключевое преимущество Зайнутдинова над звездами "Бешикташа"
©ФК ЦСКА

Футбольный эксперт Эльвин Каримов в интервью Champinat.com отметил превосходство казахстанского футболиста Бактиера Зайнутдинова над одноклубниками из "Бешикташа", передает Vesti.kz.

Казахстанец уже находится в Турции, а о его подписании должны объявить в ближайшее время.

"Вопрос позиции Зайнутдинова на поле в "Бешикташе" открыт. У команды есть кадровые проблемы. Предполагаю, что Шенол Гюнеш рассматривает его как универсального футболиста. Ему нужен игрок, который на данном этапе будет закрывать несколько позиций: слева в атаке, под нападением, в защите. Везде есть конкуренция: в атаке есть один из лидеров Дженк Тосун, в полузащите сейчас есть Окслейд-Чемберлен, хотят подписать Талиску, слева в защите есть очень сильный Масуаку. Со всеми нужно конкурировать. Но преимущество Зайнутдинова в том, что он комплексно силен - он может все. В команде, которая имеет кадровые проблемы, он очень нужен. Гюнеш говорил о необходимости в универсальных игроках - это бонус Бактиера

Турецкий клуб сильно запаздывает по трансферам, их состав намного слабее конкурентов - "Галатасарая" и "Фенербахче". Им нужно как-то это компенсировать. Тем более чемпионат уже стартовал, впереди важнейшие матчи с киевским "Динамо" в Лиге конференций. Им срочно нужен был игрок, потому что сейчас у них вообще нет глубины состава. Это хорошая сделка для всех. Думаю, что ЦСКА не хотел его отдавать, но если игрок хочет сам, то почему бы и нет?", - сказал Керимов.

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Метки:
Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер Бешикташ ФК Казахстанцы за границей

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