Назван самый продающий футбольный клуб в 21-м веке

Transfermarkt представил рейтинг самых продающих футбольных клубов в 21-м веке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наибольшая прибыль за трансферы на выход в 21-м столетии принадлежит португальской "Бенфике" - 628 миллионов евро. Другой клуб из этой страны "Порту", заработал 564 миллиона.

Кроме того, в топ-10 расположились: нидерландский "Аякс" - 416 миллионов, французский "Лилль" - 358 миллионов, итальянский "Удинезе" - 355 миллионов, аргентинский "Ривер Плейт" - 325 миллионов, бразильские "Сантос" (293 миллиона) и "Сан-Паулу" (283 миллиона), а также, португальский "Спортинг" (275 миллионов) и австрийкий "Зальцбург", заработавший 269 миллионов евро.

Отметим, 1 января в Европе открылось трансферное окно. Переходы будут осуществляться до 31 января. В Германии и Франции трансферный период продлится со 2 января по 1 февраля, а в Испании и Италии переходы начнутся с 4 января.