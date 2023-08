Месси получил повреждение на тренировке "Интер Майми"

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси получил повреждение на тренировке команды. Об этом сообщает RMC Sport.

Во время занятия аргентинец неудачно оступился и подвернул лодыжку. В результате Месси захромал. Впрочем, судя по видео, форвард избежал серьезных повреждений.

"Я не видел, что именно произошло, но если бы это было серьезно, все игроки были бы в шоке, а поскольку все они были в порядке, я думаю, что ничего страшного", - сказал тренер команды Херардо Мартино.

😧 El Susto de Messi!



Here‘a video of the moment that Leo Messi seemed to tweak his left ankle or leg during a passing drill.



To reiterate: he continued on and has since traveled with Inter Miami to Philadelphia.



🎥 @ESPNArgentina#InterMiamiCF #Messipic.twitter.com/7TcNzsXart