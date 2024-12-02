Месси показал сына в футболке другого футболиста: он из "Барселоны"

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси показал видео с отпуска, сообщают Vesti.kz.

Отпуск Месси стартовал не по его желанию - его клуб "Интер Майами" завершил выступление в МЛС уже на стадии первого раунда плей-офф. Теперь аргентинец посвящает свое время семье и наслаждается спокойными моментами.

На своей странице в соцсетях Месси поделился фотографиями с семейной велопрогулки. На снимках запечатлены супруга футболиста, Антонелла, и их двое сыновей.

Особенно внимание привлек один из мальчиков, который катался на велосипеде в футболке "Барселоны". Причем это была майка с номером и фамилией молодого таланта каталонского клуба - Ламина Ямаля.

Напомним, что Лионель Месси покинул "Барселону" летом 2021 года. После этого он провел два сезона в парижском ПСЖ, а затем продолжил карьеру в МЛС, подписав контракт с "Интер Майами".

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