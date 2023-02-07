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Мбаппе признан назван лучшим футболистом Европы в 2022 году

Мбаппе признан назван лучшим футболистом Европы в 2022 году
©FIFA

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим европейским игроком 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает "Чемпионат".

Символическая сборная по версии организации выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии).

Защитники: Тео Эрнандес ("Милан", сборная Франции), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Нидерландов), Йошко Гвардиол ("Лейпциг", сборная Хорватии), Дензел Думфрис ("Интер", сборная Нидерландов).

Полузащитники: Антуан Гризман ("Атлетико", сборная Франции), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии), Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии).

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), Карим Бензема ("Реал", сборная Франции), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии).

Напомним, что лучшим игроком Южной Америки в 2022 году был признан другой форвард ПСЖ - звезда сборной Аргентины Лионель Месси. 

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Франция

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