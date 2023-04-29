Лука Модрич получил травму и рискует пропустить матч "Реала" с "Манчестер Сити"

Один из лидеров мадридского "Реала" Лука Модрич получил повреждение и пропустит ближайшие матчи, сообщает Relevo.

В матче 31-го тура Ла Лиги с "Жироной" хорват не смог доиграть встречу из-за травмы. По сведениям источника, после медицинского обследования у Модрича диагностировали травму подколенного сухожилия.

На данный момент известно, что Модрич со стопроцентной вероятностью не примет участия в двух ближайших матчах чемпионата Испании с "Альмерией" и " Реал Сосьедадом". Будет ли хавбек доступен к финалу Кубка Испании с "Осасуной" (6 мая) и полуфиналу Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (9 мая) пока неизвестно. Перед игрой с "Альмерией" главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти заявил, что не знает, успеет ли хорват восстановиться к финалу Кубка Испании.

Модрич отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 44 сыгранных матчах за "Реал" в текущем сезоне во всех турнирах.

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