Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сообщил, что пропустит Евро-2020. В квартете F сборная Германии сыграет с командами Франции, Венгрии и Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.

"После сложного, изматывающего и в конце концов удачного сезона мы вместе с тренером сборной решили, что я не поеду на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я всегда с гордостью выступаю за свою страну. Но после очень напряженного года я принял решение дать своему телу время на восстановление. Я воспользуюсь перерывом, чтобы с новыми силами начать новый сезон! Я желаю нашей команде всего наилучшего на чемпионате Европы, и я буду болеть как болельщик, скрестив пальцы", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что за тур до завершения чемпионата Германии "Боруссия" с 61 баллом располагается на третьем месте в таблице. Заключительную игру дортмундцы проведут дома с "Байером" 22 мая. 31-летний Ройс забил семь голов в 31 матче.

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