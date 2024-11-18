Криштиану Роналду пообещал взорвать интернет

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду уже несколько месяцев активно развивает свой YouTube-канал и недавно анонсировал выход нового видео, сообщают Vesti.kz.

Имя его следующего гостя остается в секрете, но сам Роналду намекнул, что этот приглашенный даже популярнее его соведущего - Рио Фердинанда.

"Мы собираемся взорвать интернет", - такая интригующая фраза Роналду приводится в анонсе.

На канал звезды подписаны более 67 миллионов человек.

Роналду 21 августа этого года завел YouTube-канал. За первые 24 часа на него подписались 19 729 827 человек. Это достижение и попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, что первый миллион подписчиков Роналду набрал за 90 минут – быстрее всех в истории видеохостинга. Всего за шесть дней с момента запуска канала число его подписчиков превысило 48 миллионов.

Напомним, что сейчас 39-летний Роналду выступает за "Аль-Наср", а его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.