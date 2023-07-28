Клую Роналду нацелился на Садио Мане

Клуб Саудовской Аравии "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, хочет приобрести Садио Мане из мюнхенской "Баварии", передают Vesti.kz.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере, переговоры между клубами уже переходят в финальную стадию.
"Аль-Наср" готов выложить за сенегальского форварда 37 миллионов евро. А агент футболиста обговаривает персональные условия контракта.
Мане перешел в "Баварию" из "Ливерпуля" прошлым летом. В 38 матчах во всех турнирах за немецкий клуб он забил 12 голов и отдал шесть результативных ассистов.
Understand Al Nassr are set to offer around €37m to Bayern for Sadio Mané. Saudi side is now really confident to make it happen 🚨🟡🔵 #AlNassr— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023
Talks advancing to final stages between clubs.
Mane’s agent, negotiating terms of the contract with Al Nassr. pic.twitter.com/wXkwnS4a1p
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