Жена звезды MLS посмеялась над мужем из-за фото с Месси

Жена венгерского игрока "Филадельфия Юнион" Даниэля Газдага оставила веселый комментарий под фотографией своего мужа с Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

"Филадельфия Юнион" и "Интер Майами" встречались в полуфинале Кубка лиг. Команда из Филадельфии потерпела разгромное поражение со счетом 4:1.

Газдаг опубликовал в своих соцсетях фотографию с Месси, и его жена весело отреагировала в комментариях. Она написала: "Он никогда не смотрел на меня так же".

Philadelphia Fc players wife on his photo with Messi: “He never looked at me like that.” 😂😂 pic.twitter.com/GO5MDLOFB1