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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 15:14 Комментарии Жена звезды MLS посмеялась над мужем из-за фото с Месси ©instagram.com/intermiamicf Жена венгерского игрока "Филадельфия Юнион" Даниэля Газдага оставила веселый комментарий под фотографией своего мужа с Лионелем Месси, передают Vesti.kz. "Филадельфия Юнион" и "Интер Майами" встречались в полуфинале Кубка лиг. Команда из Филадельфии потерпела разгромное поражение со счетом 4:1. Газдаг опубликовал в своих соцсетях фотографию с Месси, и его жена весело отреагировала в комментариях. Она написала: "Он никогда не смотрел на меня так же". Philadelphia Fc players wife on his photo with Messi: “He never looked at me like that.” 😂😂 pic.twitter.com/GO5MDLOFB1 — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) August 17, 2023 Поделиться в соц. сетях:













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