Клуб Вороговского проиграл середняку и упустил лидерство в чемпионате Бельгии

Казахстанец вышел в старте.

Ян Вороговский. Фото: ФК "Беерсхот"©
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Сегодня 07:40
"Беерсхот", за который выступает футболист сборной Казахстана Ян Вороговский, уступил на своем поле "Эйпену" в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 35-й минуте забил Эммануэль Агбаду.

После этого успеха "Эйпен" с 20 очками расположился на девятом месте из 18-ти, а "Беерсхот" с 28 баллами оказался на третьей позиции, тогда как ранее возглавлял турнирную таблицу.

Вороговский вышел в стартовом составе, на 40-й минуте заработал предупреждение, а в перерыве был заменен.

24-летний защитник выступает за нынешний клуб с 2019 года, до этого защищал цвета "Кайрата".
Метки:
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 07:40
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