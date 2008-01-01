Вышел в старте, заработал предупреждение и заменился. Казахстанский футболист сыграл шестой матч за новый клуб

"Аль-Фейсали"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Александр Меркель
, сыграл вничью с "Аль-Айном"
в рамках домашнего матча седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева, когда на 35-й минуте отличился Рафаэль. Гости ответили точным ударом Мутари Амаду на 54-й.
После этой игры "Аль-Фейсали", набрав десять очков, расположился на шестом месте из 16, а "Аль-Айн" с семью баллами оказался на десятой позиции.
28-летний Меркель вышел в стартовом составе, на 62-й минуте заработал "горчичник", а на 64-й и вовсе был заменен. Для него это был шестой матч за "Аль-Фейсали".
Отметим, что до переезда в сентябре в Саудовскую Аравию Меркель выступал за нидерландский "Хераклес" с 2018 года. С нынешним клубом он подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.