Вышел в старте, заработал предупреждение и заменился. Казахстанский футболист сыграл шестой матч за новый клуб

Голы были забиты в каждом из таймов.

Фото: twitter.com/amerkel52
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Сегодня 08:14
"Аль-Фейсали", за который выступает футболист сборной Казахстана Александр Меркель, сыграл вничью с "Аль-Айном" в рамках домашнего матча седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева, когда на 35-й минуте отличился Рафаэль. Гости ответили точным ударом Мутари Амаду на 54-й.

После этой игры "Аль-Фейсали", набрав десять очков, расположился на шестом месте из 16, а "Аль-Айн" с семью баллами оказался на десятой позиции.

28-летний Меркель вышел в стартовом составе, на 62-й минуте заработал "горчичник", а на 64-й и вовсе был заменен. Для него это был шестой матч за "Аль-Фейсали".

Отметим, что до переезда в сентябре в Саудовскую Аравию Меркель выступал за нидерландский "Хераклес" с 2018 года. С нынешним клубом он подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
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Футбол Сборная РК по футболу Меркель Александр Казахстанцы за границей Саудовская Аравия
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 08:14
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