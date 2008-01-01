С "Астаной" или новым клубом? Григорчук назвал самое ценное чемпионство

Экс-наставник "Астаны" Роман Григорчук сравнил чемпионский титул в Казахстане с недавно завоеванным в Беларуси, сообщает football24.az.

Украинский специалист привел к титулу солигорский "Шахтер", который возглавил в сентябре.

– До этого вы были чемпионом Казахстана. Какое чемпионство дороже: с "Астаной" или с "Шахтером"?

– Как я уже сказал, все чемпионаты были разными. Я добился этого в Латвии раньше, чем в Казахстане. Как бы ни было сложно добиться этого в Беларуси в этом году, я особенно горжусь самым сложным, самым ценным, тем, которое было достигнуто в 2019 году с "Астаной". Потому что это было достигнуто в невероятно сложной ситуации. В то время у нас был очень сложный период, тяжелый сезон. Тем не менее мы смогли стать чемпионами и попасть в группу Лиги чемпионов. К тому же у нас была победа над "Манчестер Юнайтед" в группе. Поэтому чемпионство с "Астаной" для меня по-прежнему на первом месте.

– Уехав из Азербайджана, вы дважды за два года становились чемпионом. Получается, что в Казахстане и Беларуси нет такой сильной команды, как "Карабах"?

– Вы правильно сказали, что "Карабах" и сильная, и умная команда. У него отличная репутация и большой опыт. Если можно так сказать, в Азербайджане мы немного смогли их напугать. Но, конечно, нужно было проделать очень много, огромный объем серьезной работы, чтобы лишить агдамцев лидирующей позиции. Для этого нужна команда с хорошими кадрами. Я всегда говорил и повторяю сейчас, что "Карабах" был для меня топ-клубом, где все построено на высоком уровне. Эта команда может быть примером для многих.

Напомним, в январе Григорчук покинул "Астану". В столичном клубе украинец работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне "Астана" под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.