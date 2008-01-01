Казахстанский футболист сыграл восьмой матч за рубежом. Его клуб упустил победу

Все голы были забиты после перерыва.

Фото: ФК "Лори"©
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Сегодня 22:15
Ванадзорский "Лори", за который выступает казахстанский защитник Тимур Рудосельский, поделил очки с "Пюником" в 14-м туре чемпионата Армении по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Ереване и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Альмога Охайона на 46-й минуте. Хозяева ответили точным ударом Стивена Альфреда на 73-й. 

После этой игры "Лори" с 14 очками расположился на пятом месте из десяти, а "Пюник", набрав пять баллов, оказался на восьмой позиции.

25-летний Рудосельский вышел в стартовом составе, для него этот матч стал восьмым в чемпионате в составе "Лори", в который он перешел в августе.

Тимур - воспитанник "Кайрата". В прошлом выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Метки:
Футбол Армения Рудосельский Тимур Казахстанцы за границей
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Сегодня 22:15
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