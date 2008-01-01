Задержаны шесть человек за избиение футбольных судей в чемпионате Узбекистана

Это был матч за выход в Суперлигу.

Фото: gazeta.uz©
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Вчера 23:35
Полиция Ферганы (административный центр на востоке Узбекистана) задержала шесть человек по факту избиения футболистами и болельщиками судей матча, прошедшего на местном стадионе, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу УВД Ферганской области.

После матча между ферганским "Нефтчи" и "Туроном" (Яйпан) за выход в Суперлигу чемпионата Узбекистана игроки местного клуба и болельщики, недовольные проигрышем своей команды, начали избивать судей.

"Следственным отделом ГУВД Ферганы возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство во время массовых мероприятий", начато предварительное следствие. В качестве подозреваемых были задержаны шесть человек.

По завершении расследования будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов дела, которое находится на контроле в областном УВД", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в отношении пятерых задержанных были составлены протоколы по статье Кодекса об административной ответственности "мелкое хулиганство".

До игры "Нефтчи" лидировал в турнирной таблице - клубу было достаточно сыграть вничью. Однако по итогам матча "Турон" одержал победу со счетом 1:0 и впервые в истории вышел в Суперлигу.
Метки:
Футбол Узбекистан
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 23:35
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