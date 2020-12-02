Задержаны шесть человек за избиение футбольных судей в чемпионате Узбекистана

Полиция Ферганы (административный центр на востоке Узбекистана) задержала шесть человек по факту избиения футболистами и болельщиками судей матча, прошедшего на местном стадионе, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на пресс-службу УВД Ферганской области.
После матча между ферганским "Нефтчи"
и "Туроном"
(Яйпан) за выход в Суперлигу чемпионата Узбекистана игроки местного клуба и болельщики, недовольные проигрышем своей команды, начали избивать судей.
"Следственным отделом ГУВД Ферганы возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство во время массовых мероприятий", начато предварительное следствие. В качестве подозреваемых были задержаны шесть человек.
По завершении расследования будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов дела, которое находится на контроле в областном УВД", - говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что в отношении пятерых задержанных были составлены протоколы по статье Кодекса об административной ответственности "мелкое хулиганство".
До игры "Нефтчи" лидировал в турнирной таблице - клубу было достаточно сыграть вничью. Однако по итогам матча "Турон" одержал победу со счетом 1:0 и впервые в истории вышел в Суперлигу.
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