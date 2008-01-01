С двух ног в прыжке. Футболисты и фанаты избили судей на поле в Узбекистане

Матч за выход в узбекистанскую Суперлигу между "Нефтчи" и "Туроном" завершился скандалом – футболисты и болельщики хозяев напали на судей и избили их прямо на поле. Об этом сообщает Eurosport.

Перед заключительной игрой "Нефтчи" лидировал в таблице и для повышения в высшую лигу клубу было достаточно ничьей, но проиграл 0:1. В итоге "Турон" обошел соперника на одно очко и впервые пробился в Суперлигу.

Сразу после финального свистка фанаты и игроки "Нефтчи" нападали на судей. Один из футболистов двумя ногами влетел в главного арбитра, после падения тот получил несколько ударов руками и ногами от болельщиков.

От расправы и более тяжелых увечий арбитр спасся бегством в подтрибунное помещение. Далее в разборки вмешалась полиция, которая скрутила самых активных участников нападения.

"Нефтчи" вылетел из Суперлиги в 2018 году. Клуб пять раз выигрывал чемпионат Узбекистана.