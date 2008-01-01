"Барселона", "Реал" и "Манчестер Сити" поборются за 18-летнего защитника

Он может сменить клуб уже в январе.

Мелайро Богарду. Фото: barcauniversal.com
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Сегодня 18:19

18-летний защитник "Хоффенхайма" Мелайро Богарду попал в сферу интересов сразу трех европейских топ-клубов, передает "Чемпионат"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассматривает соотечественника в качестве замены травмированным Жерару Пике и Серхи Роберто. Богард может играть как в центре, так и на правом фланге обороны, что делает его кандидатуру привлекательной для каталонского клуба.

Помимо этого, контракт защитника с "Хоффенхаймом" действителен до лета 2021 года, и клуб охотнее согласится на трансфер в январе, чтобы не отпускать игрока бесплатно.

За ситуацией с игроком также следят мадридский "Реал", "Манчестер Сити" и "Милан".

Богард дебютировал в основе "Хоффенхайма" минувшим летом. В нынешнем сезоне футболист провел на поле три матча во всех турнирах.

Метки:
Барселона Реал Мадрид Манчестер Сити
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 18:19
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